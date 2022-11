Arezzo-Fiorentina, via alla prevendita dei biglietti. Costi e modalità

Conto alla rovescia per quanto riguarda il ritorno in campo della Fiorentina. I Viola affronteranno infatti l'Arezzo in trasferta in un derby amichevole (qui il programma completo) il primo di dicembre. La stessa società amaranto ha reso note le modalità d'acquisto dei biglietti in prevendita, che è iniziata proprio questo pomeriggio: