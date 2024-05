Aquilani sibillino: “Futuro? Devo capire se sono giusto per il Pisa”

L'attuale tecnico del Pisa ed ex giocatore della Fiorentina Alberto Aquilani ha parlato ieri sera a Canale 50 a margine della sconfitta dei toscani contro l'Ascoli nell'ultima giornata di Serie B. Tra le domande poste al tecnico, anche quella relativa al suo futuro, con l'ex allenatore della Fiorentina Primavera, da tempo accostato alla panchina viola per il dopo Italiano, che ha risposto così: "Devo capire se sono io quello che è giusto per il Pisa, non perché debba andare da un'altra parte ma perché il Pisa merita tanto. Non voglio scappare da niente ma essere coerente, ho un contratto ma non voglio legarmi a quello per poi magari fare il male del Pisa".