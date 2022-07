Aquilani: “Sarà una stagione anomala. Felice di ripartire come il primo giorno”

L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, è tornato a parlare ai canali ufficiale della squadra dopo la ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione: "Sono molto felice di ricominciare, come se fosse il primo giorno. Gli stimoli sono sempre altissimi. Mi auguro di trovare ragazzi pronti e super motivati, che sanno di affrontare un passaggio importante per la loro carriera. Sarà una stagione anomala con il Mondiale, un lungo stop e tante partite ravvicinate. Il nostro obiettivo è far arrivare i nostri ragazzi in prima squadra, sono felice per loro quando li vedo".