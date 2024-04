Aquilani pronto al salto in Serie A. Il Pisa studia già il sostituto

Futuro in Serie A per Alberto Aquilani, magari alla Fiorentina? Intanto il Pisa si guarda intorno per la panchina

La stagione del Pisa di Alberto Aquilani non è stata tutta rosa e fiori. Ma i toscani stanno venendo fuori alla lunga distanza, come nella bella vittoria contro il Palermo. Le voci sul tecnico non si placano, anzi. Secondo alcune fonti, come TuttoCesena.it Aquilani sarebbe pronto all'approdo in Serie A. Non a caso è uno dei nomi papabili per la Fiorentina. E il Pisa avrebbe sondato il profilo di Pierpaolo Bisoli, ex tecnico del SudTirol