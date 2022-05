Aquilani in sala stampa: “Capolavoro dei miei ragazzi. Su Fogli, Bianco e Krastev…”

Le parole dell'allenatore viola dopo il trionfo a Venezia

Stefano Fantoni

Il tecnico viola Alberto Aquilani ha parlato in sala stampa dopo la vittoria della quarta Coppa Italia Primavera di fila. Le sue parole:

"Mi sembrava che l'Atalanta avesse qualcosa in più, in panchina era commosso di vedere i miei ragazzi lottare alla pari pur avendo qualcosa in meno sul piano anagrafico. Abbiamo lottato con ordine, abnegazione, qualità, alla fine stavamo quasi meglio di loro e poteva succedere qualsiasi cosa. Il capolavoro non l'ho fatto io, ma i miei ragazzi. Gli ho detto di crederci. Può sembrare banale e scontato, ma non è così. Stiamo facendo uno sforzo enorme, va dato merito e credito ai miei ragazzi. Spero ci sia ancor più coraggio per farli crescere.

Ragazzi pronti per la prima squadra? Oggi no, ma lo diventano con l'esperienza. Ci sono ragazzi con tanta qualità, non solo tecnica. Oggi c'è stata voglia di ottenere un successo nonostante fattori negativi. Fogli non giocava da tanti mesi, gli dicevo di stare sereno che sarebbe arrivato il suo momento, oggi ha risposto presente in una grande partita. Lo stesso vale per Amatucci, ha alzato il livello rispetto all'inizio, è merito suo. Toci è il nostro regista avanzato, ha giocato una partita incredibile, è un altro che è stato zitto e ha lavorato nel corso degli anni.

Quattro Coppa Italia di fila? È un orgoglio e una soddisfazione, una la divido giustamente con Bigica. Se oggi avessimo perso al 95' cosa potevamo dire a questi ragazzi. Già arrivare a questo punto è un gran traguardo. Sono contento per Rocco Commisso, ci ho parlato, lo sento vicino, mi ha dimostrato un affetto enorme. Joe Barone mi ha dimostrato un affetto e una stima enormi, ingiustificate. Angeloni ha fatto un lavoro straordinario, ogni santo giorno è con noi. Noi non abbiamo fatto mercato per vincere, abbiamo tanti giocatori toscani cresciuti di anno in anno. Questo trofeo lo dedico a me stesso, all'inizio è stato difficile perché faceva notizia quando non vincevo con l'Under 18, alla mia famiglia, alle mie figlie e a chi mi vuole bene.

Bianco? È stato un duro colpo. Prima della partita ha fatto una videochiamata commovente, è un leader, merita qualcosa in più adesso. Qui non ci sono gelosie. Krastev se sta sul pezzo farà strada, può diventare un grande difensore così come un grande centrocampista".