Approvato dalla Soprintendenza e dal Comune il progetto del Viola Parking

E' arrivato il via libera da parte della Soprintendenza al progetto del Viola Parking, il parcheggio temporaneo che la Fiorentina ha chiesto di realizzare su terreni limitrofi al Viola Park (proprio dietro alla tribuna dello stadio Curva Fiesole). Dopo la Soprintendenza anche la Commissione Paesaggio del Comune di Bagno a Ripoli non ha rinvenuto alcun problema nei progetti presentati dalla Fiorentina. La pratica adesso passerà agli uffici della viabilità del comune per la certificazioni di ingressi e uscite del Viola Parking e poi entro la settimana arriverà l'autorizzazione definitiva. Dopodiché starà alla Fiorentina trovare una data per firmare lo schema di convenzione con il Comune di Bagno a Ripoli. Il Viola Parking avrà a disposizione 490 posti. Lo riporta quiantella.it