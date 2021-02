Antonini: “Ribery al Monza? Se Galliani si mette in testa una cosa la ottiene”

L’ex difensore di Milan e Genoa, Luca Antonini, ha parlato ai microfoni di Tmw parlando della possibilità di vedere Franck Ribery vestire la maglia del Monza:

Al Monza possono fare quello che vogliono: se il dottor Galliani si mette in testa una cosa, in un modo o nell’altro la ottiene. Di sicuro se verranno in Serie A, ci sarà da aspettarsi di tutto visto che nessuno si aspettava prendessero Boateng e Balotelli in B. Speriamo riescano a salire