Antonelli: “L’operazione-Mandragora? La Fiorentina l’ha voluto a tutti i costi”

"La Fiorentina è stata veemente e non ha perso tempo, sicurissima dell'operazione che voleva fare. I viola volevano a tutti i costi Mandragora e l'hanno preso". Stefano Antonelli, ex direttore sportivo ed oggi agente Fifa ed operatore di mercato, ha collaborato insieme al procuratore del nuovo centrocampista viola per portarlo in riva all'Arno. E così è stato. A tuttomercatoweb.com dice: "A Torino Rolando è stato molto bene, ha vissuto un anno e mezzo col cuore granata, ma appena ha sentito la forte volontà della Fiorentina ha capito che quella viola era la strada giusta da prendere".