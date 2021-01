Antonelli: “Kouame non è punta esterna. Ok per il Torino”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l’intermediario di mercato Stefano Antonelli ha parlato di Christian Kouame in ottica Torino:

Credo che il Torino cerchi una mezzala, come caratteristiche, alla Zielinski. E poi anche un giocatore come Kouame. A Firenze viene battezzato come punta esterna ma non lo è. Oggi i viola cercano una punta in un modulo che forse non prevede Kouame. Può adattarsi tranquillamente al pensiero di Giampaolo.