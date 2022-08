Antognoni: “Sottil Sr. il mio primo acquisto. Alla Fiorentina manca il bomber”

L'ex giocatore ed ex dirigente viola Giancarlo Antognoni ha parlato a UdineseBlog in vista della partita di domani:

"Sottil Senior lo conosco bene. Da giocatore è stato il mio primo acquisto, assieme a Cois, per la Fiorentina. E' stato un bravo giocatore e sta facendo bene anche come allenatore. Ha fatto la gavetta giusta, alle spalle ha un percorso positivo che lo ha portato in serie A. E anche questo inizio mi è sembrato valido per lui. Udinese-Fiorentina? Sarà una gara difficile per entrambe. Anche la Fiorentina ha un suo valore: comunque la partita la risolvono sempre i singoli: nell'Udinese potrebbero essere Beto o Deulofeu. La Fiorentina finora ha palesato il problema del gol: gli esterni ci sono, ma manca il bomber".