Antognoni: “Nico Gonzalez? Fiorentina non può privarsi dei migliori”

Giancarlo Antognoni è uno degli ospiti della rassegna di moda Pitti Uomo. Ma come sempre non si è sottratto dal parlare di calcio e di Fiorentina. Queste le parole raccolte da Violanews.com, partendo dalla notizia più calda di queste ore: "L'offerta per Nico Gonzalez? E' un giocatore importante per la Fiorentina, di fronte a certe offerte bisogna pensarci e valutare. Ma cedere i migliori a gennaio mi sembra azzardato, sarebbe negativo per la squadra. La Fiorentina ha degli obiettivi e non può privarsi dei giocatori più importanti, credo che alla fine la rosa rimarrà invariata visto anche il precedente di Vlahovic che ha creato non pochi problemi ai viola".