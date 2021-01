Antognoni nel pre: “Commisso preoccupato, speriamo le istituzioni capiscano. Rinforzeremo la squadra”

Dazn ha passato le dichiarazioni prepartita di Giancarlo Antognoni:

Pato e il Papu Gomez? In questo momento abbiamo operato soprattutto in uscita, adesso ci stiamo muovendo per cercare di far entrare qualcuno che migliori la rosa. Valutiamo le possibilità, sappiamo che nel mese di gennaio non è facile comprare. Il Franchi? Speriamo che il Presidente continui per la sua strada, è rimasto deluso per la vicenda e adesso ci stiamo preoccupando un po’ anche per il centro sportivo che è fondamentale per migliorare la squadra. Rocco è battagliero come sempre, speriamo che lo capiscano anche le strutture del governo fiorentino.