Antognoni: “Ko di Torino? Può capitare. Ikonè è un’incognita”

L'Unico Dieci torna a parlare di Fiorentina: "Vlahovic? Fino a giugno resterà"

"A Torino è arrivata una sconfitta inaspettata, ma dopo la sosta può capitare. I due acquisti? Una punta mancava, Vlahovic non aveva grandi sostituti. Ikoné invece è un po’ un’incognita, ha fatto bene in Francia ma l’Italia è un’altra cosa e bisogna vederlo. Castrovilli? Sta passando un periodo negativo, ma è un giocatore moderno e non si può discutere. Purtroppo è incappato in degli infortuni che lo hanno condizionato e sta riprendendo. Vlahovic? Non dovete chiedere a me, ma credo che rimarrà a Firenze fino a giugno. Il mio futuro? Rimarrò nel calcio, visto che è il mestiere che so ancora fare, nonostante qualcuno la pensi diversamente".