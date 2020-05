Antognoni incorona Castrovilli: “Hai tutte le qualità per ripercorrere i miei passi”

Ecco il breve intervento di Giancarlo Antognoni a Sky Sport in occasione del collegamento con Gaetano Castrovilli, designato ormai come suo erede:

Ti ho visto crescere in viola, io che con il giglio sul petto ci ho passato una carriera ti auguro di ripercorrere i miei passi anche in Nazionale, ovviamente con il numero 10 sulla schiena. Hai tutte le possibilità per poterlo fare.