Antognoni e Rui Costa, il saluto dei due numeri 10

Fiorentina contro Benfica vale per la terza partita della International Champions Cup ma anche per un incrocio del cuore. Il direttore sportivo del club lusitano è infatti Rui Costa, che ha scritto pagine importanti della storia viola con la maglia numero 10 sulle spalle. Numero condiviso con Giancarlo Antognoni, che contribuì a portare il talento portoghese a Firenze ai tempi di Cecchi Gori. Come riporta violachannel, ci sarà una stretta di mano tra i due stasera a New York prima del fischio d’inizio della gara. COME SEGUIRE LA PARTITA