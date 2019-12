Antognoni: “Con Chiesa mai stata guerra, casomai l’hanno fatta i giornalisti”

Presente stamattina al taglio del nastro della 22° casa Tommasino, realizzata dalla Fondazione Tommasino Bacciotti, l’ex tecnico viola Giancarlo Antognoni ha parlato ai media presenti. Queste le sue parole trasmesse da Radio Bruno:

Abbiamo bisogno di punti, come il Torno. La gara è sulla carta abbastanza equilibrata, speriamo di portare via qualcosa. Chiesa? Non c’è mai stata guerra, casomai l’avete fatta un po’ voi. Chiesa è un giocatore della Fiorentina ed è giusto che giochi nella Fiorentina. C’è stato un chiarimento con il padre ma non c’è mai stata guerra. E’ uno dei giocatori più importanti di questa squadra ed è giusto tutelarlo.