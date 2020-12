Antognoni: “Classifica deludente, Prandelli può riportare la luce. Ma tocca anche ai giocatori”

Nel giorno del decimo compleanno di Radio Sportiva, è intervenuto anche il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: “Questi 10 anni non sono stati molto positivi dal punto di vista calcistico, personalmente sono tornato nella famiglia viola dal 2016 e sono molto contento. Mi dispiace che in questo periodo siano mancati un po’ i risultati per la Fiorentina. Anche quest’annata non è positiva fin qui, ma siamo fiduciosi che questa squadra che possa ritornare alle posizioni che le competono. Se analizziamo i giocatori che abbiamo, sicuramente questa classifica non è in linea. Cerchiamo con l’avvento di Prandelli, senza nulla togliere a Iachini che ha fatto bene l’anno scorso, si possa ripartire con buoni propositi anche se le prime due partite sono state negative. Io la luce? Oggi c’è un po’ di buio, ma vogliamo far tornare la luce. Dobbiamo dare tutti il proprio contributo, non solo Cesare ma anche i giocatori. L’assenza di pubblico ci penalizza, conoscendo il calore dei tifosi viola”.

Una battuta anche sulla nazionale di Mancini: “La nazionale di oggi è molto forte e molto ben diretta da Mancini, ci sono i presupposti per fare bene, dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018 si è aperto un nuovo ciclo. Italia-Brasile dell’82? E’ un piacevole ricordo ma anche un po’ negativo perchè l’arbitro mi annullò il gol del 4-2 che con il Var sarebbe stato convalidato. Maradona? Per me è il numero uno in assoluto, ho avuto la fortuna di giocarci contro sia con la Fiorentina che con la Nazionale. E’ un dispiacere enorme per tutti gli sportivi del mondo”.

