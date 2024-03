Antognoni: “Avevo suggerito Thuram alla società. Sono sempre stato coerente”

Domani saranno 70 anni per Giancarlo Antognoni. La più grande bandiera viola in questi giorni si sta raccontando in diverse interviste. Oggi ha parlato al Corriere Della Sera, in particolare della fine del suo rapporto con la Fiorentina:

"Hanno fatto altre scelte, da parte mia c’ero e spero di esserci in futuro. Ero Club Manager e mi offrirono un posto nelle giovanili. Volevo restare ancora con la prima squadra e dissi no. Non nego che i rapporti col direttore Joe Barone fossero molto tesi, ma ovviamente sono rimasto sconvolto dalla sua scomparsa. Faceva le cose a modo suo e io non le ho accettate, per questo due anni fa me ne sono andato. Sono sempre stato coerente con me stesso ed è una scelta che rifarei. Non nego che mi piacerebbe lo stesso lavorare nel nuovo Viola Park, pensi che ancora non ci sono stato. Spesso però i miei suggerimenti non venivano considerati dagli altri dirigenti e questo mi amareggiava"