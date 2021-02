Antognoni: “A Torino un punto che ci va stretto. In nove ottima prestazione”

Nel giorno del compleanno di Batistuta e Pepito Rossi, ai microfoni dei canali social viola Giancarlo Antognoni ha fatto gli auguri ai due ex bomber viola: “Voglio fare i miei auguri a Batistuta e Rossi. Con il primo ho passato tanti anni insieme, è sempre giovane… Auguri anche a Pepito, se li merita soprattutto per le sue vicende calcistiche, a livello professionale è sempre stato un ottimo calciatore, un po’ sfortunato dal punto di vista fisico. Inter? Ogni partita è sempre diversa, con il Torino devo fare i complimenti ai ragazzi che anche in nove hanno fatto un’ottima gara sotto tutti i punti di vista, anche caratterialmente. Abbiamo portato via un punto, ma credo ci vada stretto, meritavamo il successo. Siamo comunque contenti della prestazione”.

