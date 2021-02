Antinelli: “Classifica viola? Il bicchiere è mezzo pieno. Esplosione di Vlahovic merito di Prandelli”

Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a Radio Bruno nel corso di A Pranzo col Pentasport:

Inter? Contro la Fiorentina mi aspetto Eriksen, ieri sera in Coppa Italia ho visto Brozovic e Vidal appannati. Mi aspetto certamente dei cambi da parte di Conte. Prandelli? Se un tifoso vede la classifica come un bicchiere mezzo vuoto, sbaglia. Cesare ha idee chiare e ha fatto un gran lavoro. È un rischio far subentrare uno come lui che cerca di giocare. Vlahovic? Nessuno aveva dubbi sul suo valore, Prandelli ha fatto la scelta di puntare su di lui. In nazionale ha già preso decisioni così forti. Futuro viola per Prandelli? Sì, ma servono i giocatori di cui ha bisogno. È bene non lasciare giocatori ibridi che erano stati presi pensando ad un calcio differente.