Angeloni a colloquio con Pastorello: in ballo il futuro di Ceccherini (e non solo)

Ore febbrili per la Fiorentina nella giornata che conclude il calciomercato. Secondo quanto riporta Radio Bruno continuano i contatti fra Angeloni – presente a Milano – e Pastorello, procuratore di Ceccherini. Fra i due c’è stata un’altra lunga chiacchierata nel pomeriggio. Sul giocatore si era fatto avanti il Brescia, ma alla fine potrebbe rimanere in viola perché la trattativa non è mai decollata. Dagli ultimi dettagli, il difensore ex Crotone non è stato inserito in una ipotetica trattativa per Tonali, ma i viola hanno sferrato una nuova offensiva sul centrocampista di Cellino e sono arrivati ad offrire cifre piuttosto importanti.

LA FIORENTINA CI PROVA PER TONALI