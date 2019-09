Tentativo last minute per Tonali: ecco l’offerta della Fiorentina al Brescia

La Fiorentina ha deciso di fare un ultimo tentativo per portare Sandro Tonali in viola già a partire da questa fine di calciomercato. I dirigenti gigliati hanno messo sul piatto una proposta molto importante da 25 milioni di euro più bonus che adesso il Brescia dovrà valutare prima di dare una risposta definitiva. L’obiettivo è quasi impossibile, ma la Fiorentina ha deciso di provarci ancora. Lo scrive tuttomercatoweb.com. LE CARATTERISTICHE E LA CARRIERA DI TONALI

