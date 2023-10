Andreazzoli: “Voglio vedere se siamo all’altezza della Fiorentina. Baldanzi in dubbio”

Le parole del tecnico dell'Empoli sulla condizione di Baldanzi e non solo. E c'è il problema nazionali per Andreazzoli

In conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Empoli, il tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli ha presentato così la sfida: "La Fiorentina è molto forte. Lo dice la classifica, la sua storia recente, lo dico io come sensazione perché mi piace molto quello che fanno. Vogliamo misurarci, io per primo voglio vedere se sono all'altezza di Italiano. I calciatori devono misurarsi con quelli ritenuti più bravi, dovremo usare tutte le armi possibili e immaginabile per poter controbattere. Pausa nazionali? Ne avevo dodici fuori, ci siamo dovuti far aiutare dal settore giovanile. Ci siamo allenati in maniera proficua e molta partecipazione ma il lavoro è stato parziale.