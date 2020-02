Vlahovic/2: “Rinnovo? Contento qui, ho una voglia incredibile di legarmi alla Fiorentina”

L’attaccante viola Dusan Vlahovic ha parlato in zona mista dopo Samp-Fiorentina: “Goleada? Non è facile segnare cinque reti neanche in allenamento, farle in un campo difficile come questo vale tanto. Dedica per la doppietta? Per mia famiglia, per miei compagni, per allenatore, per famiglia Commisso, per la società, per i tifosi, per tutta la città. Chiesa? Divertentissimo giocarci insieme, soprattutto se segniamo entrambi. Possibile tripletta? Avevo una voglia incredibile di portarmi il pallone a casa. Ma sono molto contento soprattutto per la squadra, per il mister e per la società, questa vittoria serviva tanto. Non è importante chi segna, l’importante è vincere. Titolare? Decide il mister, io devo dare il mio meglio e sono a disposizione. Rinnovo? Ho una voglia incredibile di legarmi a questa società, mi trovo benissimo, stare in una città con energia e affetto incredibili, sono contento alla Fiorentina e tutto quello che deciderà la società così sarà”. POI SPIEGA ANCHE LA SUA ESULTANZA