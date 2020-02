Vlahovic: “Esultanza? Vi spiego e mi scuso con i tifosi della Samp. Su Chiesa e Cutrone…”

L’attaccante viola Dusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport dopo Samp-Fiorentina: “Devo chiudere scusa a tutti i tifosi della Sampdoria, quando vieni a giocare a Marassi danno carica e sostegno incredibile. Esulto in quel modo, non era un gesto rivolto a loro, l’ho fatto solo perché ho segnato sotto quella curva, niente di personale. Perché questa esultanza? L’ho vista fare a Depay e mi è piaciuta. Ripeto, non volevo provocare nessuno. Tra l’altro è un gesto che va contro la mia squadra, perché poi gli avversari si caricano. Chi guardavo da piccolo? Amo Ibrahimovic e Ronaldo. Gli attaccanti devono segnare in tutti i modi e in tutte le posizioni, devo lavorare. Questa vittoria vale tanto, ora concentrati per la prossima partita. Chiesa? C’è un feeling ottimo, lo rispetto come persona e come giocatore, è fondamentale per noi e è sempre un piacere giocare insieme a lui. Cutrone? Non c’è concorrenza, mister decide e noi dobbiamo dare il massimo, ognuno spinge l’altro a fare il meglio possibile”.