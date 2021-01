Ancora Prandelli: “Venuti è un riferimento. Ribery e Callejon possono giocare insieme, ma…”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato ai canali social del club viola alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Inter (PROGRAMMA).:

Qualcosa in più a centrocampo per aiutare Vlahovic? Serve sempre qualcosa in più in tutte le zone del campo. Il problema è spesso l’esterno rimane uno contro uno e noi manovriamo spesso con le ali. E’ una domanda su cui riflettere nell’ottica della costruzione dell’azione.

Castrovilli sulla sinistra? Può giocarci, gioca spesso lì. Deve cercare di essere di più un riferimento quando attacchiamo la profondità e quando ha la possibilità di puntare gli avversari.

Perché gli alti e i bassi? Nelle ultime sei prestazioni non ci sono stati alti e bassi, ci sono stati risultati buoni e meno buoni, ma le prestazioni sono sempre state interessanti, i dati sono buoni. Il problema è giocare sempre ogni 2-3 giorni, non è facile trovare un’intensità, ma noi la stiamo mantenendo. Sono sicuro che domani giocheremo con le energie che abbiamo dimostrato di avere.

Dragowski? Sta facendo bene, si allena con grande serietà e applicazione, così come Terracciano. Stanno lavorando bene.

Insieme Ribery e Callejon? E’ una possibilità. Se dovessimo decidere di mantenere una situazione di questo tipo, dovremo essere più aggressivi e salire coi centrocampisti.

Venuti? E’ un riferimento perché sa cosa vuol dire lavorare per questa società. E’ positivo in tutto. è un ragazzo serio e aggregante.