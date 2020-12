Ancora Pradè: “Annata non sufficiente, puntiamo su Prandelli. Commisso ambizioso”

Oltre al mercato (LEGGI QUA), Daniele Pradè ha fatto il bilancio del 2020 in chiave Viola:

Auguro a tutti un 2021 di grande serenità, purtroppo il 2020 è stato un anno diverso da tutti gli altri. Per noi in Fiorentina è stato durissimo, tra staff e tesserati abbiamo avuto 42 casi di Covid. Speriamo adesso di iniziare una nuova vita. Sportivamente è stato un anno di ricostruzione. Tante situazioni contrattuali ci pesavano a livello economico, adesso siamo più liberi. In termini di voti, forse non si è raggiunta la sufficienza. Sono comunque fiducioso su quello che ci può dare la squadra. La mancanza dei nostri tifosi ha fatto sì che la squadra ne risentisse molto. Firenze vive di entusiasmo molto più di altre piazze. Il 2021 inizia con alle spalle una grande vittoria a Torino, in cui la squadra ha dimostrato cuore. A livello tecnico siamo secondi a poche squadre. Non saremo ancora pronti per i vertici, ma non meritiamo di stare dove stiamo. Ai nostri tifosi dico di essere sereni. Abbiamo una società fortissima e un presidente che vuole fare grandi cose. Cambi di allenatore? Tre tecnici in pochi mesi significa che qualcosa è andato storto. Ora Prandelli ci deve dare serenità e la sua esperienza. È un allenatore che ha dimostrato il suo valore e noi puntiamo su di lui. Ci metteremo tutti noi stessi.

