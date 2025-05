Ancora Pongracic: “Ecco perchè ho scelto la Fiorentina. L’inizio è stato difficile”

L'inizio difficile

"È ​​stato molto difficile. Quel giorno faceva molto caldo, le condizioni erano difficili. Non eravamo nemmeno coordinati, e non ho giocato poi così male, ma quel secondo cartellino giallo non è stato certo il massimo. Tuttavia, l'allenatore e il direttore sportivo sapevano ovviamente che in quella partita non avevo mostrato il mio potenziale, il mio talento, siamo stati tutti pazienti insieme. È stata una giornata difficile, un brutto inizio, ma sapevo di non aver giocato male e che c'era ancora molto tempo per dimostrarlo. In realtà, il periodo più difficile per me è stato quando mi sono infortunato, due volte, e nella prima metà dell'anno ho giocato meno di dieci partite. Di certo non è andata come immaginavo allora, né come voleva la società, ma è andata così. Questo è il calcio. Questa volta, a differenza di prima, non potevo incolparmi di nulla, perché so di prestare attenzione a tutto, di essere un grande professionista. Sto lavorando sodo su me stesso, sto attento alla mia alimentazione e al sonno, ma è capitato lo stesso di infortunarsi, non c'è niente che si possa fare. Poi, però, ho iniziato a giocare di più, abbiamo iniziato a vincere. E, quindi, se all'inizio è stato difficile, ora è tutto come tutti immaginavamo"