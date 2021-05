Iachini/2: “Mio lavoro è stato interrotto. Kokorin torna, ma è indietro”

Il tecnico viola ritrova Kokorin, ma il suo impiego non è scontato

Dopo la conferenza stampa , il tecnico viola Beppe Iachini ha risposto anche alle domande dei tifosi sui canali social della Fiorentina: "Più facile vedere Castrovilli titolare o Kokorin a partita in corso? Il primo, ma solo perché Kokorin viene da un periodo problematico con un infortunio, lo abbiamo rivisto solo da pochi giorni in campo e deve riprendere la condizione migliore. Verificheremo con lo staff medico anche questa situazione nei prossimi giorni".

Cosa manca? Un po' di continuità di lavoro, ci avrebbe permesso di crescere di più e lo vediamo con le conoscenze che hanno acquisito le squadre che sono insieme da più tempo. Siamo qui per correggere queste mancanze e fare i punti che ci servono. L'anno scorso c'è stato un tipo di lavoro continuativo nonostante lo stop per il Covid, dove ci siamo allenati "insieme" nonostante la lontananza e il lavoro individuale, quest'anno no. Quando lasci certi situazioni dopo sette giornate qualcosa puoi perdere e per questo dobbiamo essere ancora più bravi e concentrati perché è venuto meno un pezzo del nostro lavoro, ci stiamo lavorando per fare un finale soddisfacente".