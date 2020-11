Ancora Bonera: “Vogliamo restare in alto ma non possiamo allentare. Felice di lavorare con Pioli”

Dopo Milan-Fiorentina arrivano le dichiarazioni dalla pancia del Meazza di Daniele Bonera, tecnico rossonero, a Sky Sport:

“Pioli è a capo di questo gruppo e siamo felici per i risultati ottenuti. Scudetto? Siamo consapevoli che così facendo possiamo far bene. Abbiamo voglia di restare in alto in classifica ma non possiamo mollare un centimetro. Sono contento e felice di aver avuto la possibilità di lavorare con un grande allenatore e un grande uomo come Stefano Pioli. Quando tornerà farò volentieri un passo indietro”.

