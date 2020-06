Ancora Barone: “Lavoriamo per il ritorno dei tifosi. Stadio? Mi aspetto cambiamenti”

Il DG viola Joe Barone si è soffermato in tribuna stampa poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Brescia (LIVE), ecco le sue dichiarazioni ai giornalisti presenti:

“Il primo passo era rivedere voi addetti ai lavori, adesso vogliamo far tornare i tifosi allo stadio. Stiamo lavorando continuamente a livello di Lega per tutti gli stadi italiani. Il 9 marzo sembra ieri, ormai ce l’abbiamo fatta e i ragazzi sono concentrati. Non è la prima volta che giochiamo senza pubblico. Un pensiero a chi non è più tra noi e un ringraziamento a Dal Pino, a Gravina e alla Federazione per il lavoro svolto. Il calcio dà un’immagine di ripartenza, adesso però la priorità è il pubblico, lavoriamo per avere una piccola percentuale.

La prima senza Rialti? Con lui ho fatto l’ultima intervista, gli avevo dato una notizia direttamente al Bar Marisa. Lo ricordiamo con affetto. La lettera di Commisso? Il popolo viola è stato il primo a dare un messaggio per il calcio italiano, bisognoso di infrastrutture nuove a tutti i livelli. La città di Firenze deve avere uno stadio al suo livello, mi aspetto che qualcosa cambi”.