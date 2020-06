Tutte le news in attesa di Fiorentina-Brescia

La Fiorentina torna in campo dopo il pareggio a reti inviolate di Udine di 3 mesi e mezzo fa. Le prime partite viste in questo fine settimana hanno messo in mostra, come è logico, un calcio con poco ritmo in cui giocatori tecnici hanno un vantaggio su quelli ‘fisici’.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Brescia

Secondo La Nazione e La Gazzetta dello Sport, Iachini schiererà i suoi giocatori col 4-3-3 con Lirola, Milenkovic, Pezzella e Igor davanti a Dragowski. A centrocampo Pulgar, in vantaggio su Badelj, in cabina di regia, con Castrovilli e Duncan ai suoi lati. In attacco conferme per Vlahovic e Chiesa e possibile chance dal primo minuto per Ribery. Repubblica Firenze e Corriere dello Sport schierano, invece, la Fiorentina col 3-5-2. Per il Corriere dello Sport, invece, Chiesa giocherà a destra (out Lirola), in attacco Vlahovic e Ribery. Il riassunto nella seguente tabella

Lo schieramento delle squadre secondo gazzetta.it

Le parole dei tecnici

Beppe Iachini

La squadra si è allenata bene però ripartiamo dopo tre mesi dallo stop del campionato e dei punti interrogativi ci sono, dopo la gara capiremo a che livello siamo. Punti interrogativi? Ci sono, soprattutto nello sviluppo delle partite che saranno tre a settimana con caldo e umidità che incideranno a livello fisico e di intensità della partita. Cercheremo di evitare di volta in volta gli infortuni, strada facendo vedremo come gestire i ragazzi ma vogliamo coniugare i risultati e crescere. Il Brescia? Va affrontato con concentrazione, è una squadra con dei valori e ha messo in difficoltà tante formazioni senza portare a casa il risultato. La Coppa Italia dimostra che certi valori possono essere ribaltati, per questo dobbiamo mettere attenzione nei 95 minuti.

Diego Lopez

Servono 35-36 punti per poter raggiungere la salvezza. Rimangono dieci partite, sono tanti punti ma queste due sono molto importanti, ora pensiamo alla Fiorentina. Approccio alla Zeman? Vuol dire retrocedere subito: ci giochiamo tutto, non possiamo giocarci alla come viene viene. Bisogna gestire le forze, ma bisogna pensare partita dopo partita. È normale che nessuno può fare 5-6 partite di seguito. Bisognerà vedere come si svolgeranno le gare. Non sarà facile giocare con questo caldo.

Come seguire Fiorentina-Brescia

In tv sarà Sky a trasmettere la diretta, per radio come sempre la cronaca è affidata a Radio Bruno Toscana mentre sul web violanews.com vi proporrà da diretta testuale con possibilità di commentare e tante foto a supporto.