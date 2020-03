Ancora Barone: “Il calcio italiano sta perdendo credibilità. Riunione mercoledì? Va fatta prima”

Altro intervento di Joe Barone, ai microfoni di Radio 24. Queste le parole del direttore generale della Fiorentina:

In questo momento il primo pensiero deve essere per la salute delle persone. Da quando siamo alla guida della Fiorentina abbiamo continuamente chiesto regole uguali per tutti, in campo e fuori, senza che ci siano situazioni di favore per l’una o l’altra. Ieri sera ho chiesto che si facesse una riunione immediata in Lega, prima di mercoledì, perchè la cosa più importante è preservare il campionato di Serie A. Domani mattina possiamo vederci. Stiamo proponendo all’estero l’immagine di un calcio confuso e senza credibilità, per noi non è accettabile, anche perchè stiamo cercando di attirare in Italia nuovi investitori. Le porte chiuse? Noi eravamo disposti a giocare a Udine e anche le altre squadre devono andare oltre il loro singolo interesse. Mi augurerei l’introduzione di un commissioner, come negli sport americani, che prendono decisioni per il bene della Lega e non per l’interesse di qualche club. Invece di stare tutti al telefono come in questi giorni, la cosa migliore è trovarsi tutti in una stanza e mettere sul tavolo tutte le idee.