Anche Pradè sul banco degli imputati. Commisso lo conferma, ma il ds sarà sotto esame

Inutile girarci intorno, l’operato di Daniele Pradè è ad oggi decisamente negativo. Pochi dei giocatori acquistati la scorsa estate hanno reso quanto ci si aspettava e le cose non sono andate meglio con gli (onerosi) arrivi di gennaio. Solo Ribery e, in parte, Caceres – entrambi arrivati a costo zero – si possono definire operazioni pienamente azzeccate, tutti gli altri sono ad oggi bocciati o rimandati. Del resto quando una società investe sul mercato e sul monte ingaggi e si ritrova a lottare per non retrocedere, la responsabilità del direttore sportivo è evidente. E Commisso non può essere soddisfatto se è vero, tra l’altro, che il “colpo” più interessante (Amrabat) non è figlio dell’uomo mercato ma piuttosto dello stesso presidente. Al momento la posizione di Pradè non è in discussione, complice il forte rapporto con Barone e soprattutto il recente rinnovo di contratto. Ma è chiaro che da lui ci si aspetti una netta inversione di tendenza, altrimenti la fiducia potrebbe venire meno. Fondamentale sarà la scelta del nuovo allenatore, su cui è ancora aperto il dibattito interno al club, ma anche la prossima campagna acquisti che nei piani della proprietà dovrà dar vita ad una Fiorentina capace, quantomeno, di insidiare squadre come Roma e Milan, per provare ad inserirsi nella corsa all’Europa.