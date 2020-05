Pradè e il contratto: “A Pasqua mi è stato inviato il rinnovo”

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha svelato un interessante e, soprattutto, importante retroscena sul suo contratto:

Mi sono scordato di dirti una cosa della famiglia Fiorentina. Io ero in scadenza di contratto. E’ vero che ne avevamo già parlato col presidente, però mi è stato mandato il contratto del mio rinnovo il giorno di Pasqua per mail. Per me era una giornata particolare: mia suocera non si sentiva bene, era ricoverata, pensavo ad altre cose. Sono stato 64-65 giorni senza vedere mia mamma. Psicologicamente è stata molto dura. Quel gesto mi ha veramente commosso.