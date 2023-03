Amrabat, un club spagnolo sfida il Barcellona: interesse concreto

Interesse concreto per Amrabat

Il Mundo Deportivo si sofferma su Sofyan Amrabat. Il marocchino piace molto al Barcellona, ma non solo. Infatti, l'Atletico Madrid vorrebbe puntare sul centrocampista della Fiorentina. Il club viola chiede 40 milioni, cifra elevata, ma Simeone sarebbe pronto a scendere in prima persona per convincere il giocatore.