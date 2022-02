Amrabat ritrovato: le due ipotesi di una ‘convivenza’ con Torreira

Italiano ha dato atto alla meritocrazia. Il minutaggio dell'ex Verona crescerà nelle prossime uscite?

Una rondine non fa primavera, sia chiaro. La buona sensazioni lasciate dalla partita di La Spezia (seppur con un errore a dir poco grossolano) non possono cancellare le difficoltà vissute dal marocchino nell'ultimo anno e mezzo a Firenze. Ma, è anche vero, che ritrovare la miglior condizione di un giocatore pagato fior di milioni potrebbe risultare decisivo per affrontare al meglio il finale di stagione. Nella gara in Liguria, infatti, Sofyan Amrabat ha potuto sfoggiare le qualità che hanno fatto innamorare calcisticamente il Presidente Commisso che sul suo acquisto ha investito, e non poco: il recupero alto del pallone e il pressing incessante sul portatore di palla avversario. Non a caso, l'apporto del regista d'eccezione è stato decisivo per far sì che la Fiorentina potesse gestire al meglio la gara, restando stabilmente nella metà campo spezzina. La gioia del marocchino a fine gara, unita alla soddisfazione del direttore Pradè e dei compagni, lasciano pensare come lo stesso giocatore abbia atteso a lungo prima di concedersi una notte da protagonista in maglia viola. E adesso che succede?Il titolare in regia è Torreira, e su questo no ci piove. Ma, considerato che spesso Italiano ha dato atto alla meritocrazia, non è utopico pensare che il minutaggio dell'ex Verona possa impennarsi nelle prossime uscite. Per questo analizziamo due possibilità.