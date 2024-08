Amrabat e il regalo a Lamborghini. Ma la maglia non è quella viola

La permanenza di Sofyan Amrabat a Firenze è destinata ad essere breve. Il marocchino è sostanzialmente un separato in casa, visto che non viene convocato alle amichevoli per esempio. Oggi proprio Amrabat si è fatto fotografare al concessionario di Bologna della Lamborghini. Lo stesso calciatore ha voluto lasciare un regalo allo store con una maglietta, ma non quella viola. Bensì quella del Manchester United, come dimsotra la foto postata sui social