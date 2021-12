Amoruso: “Vlahovic? Commisso non ha conti in rosso, decide lui dove e quando va”

Quale futuro per Vlahovic? L'ex viola Lorenzo Amoruso non crede che il giocatore si svaluterà nonostante la scadenza del contratto nel 2023

Commisso poteva averlo già ceduto per 70 milioni ma i Della Valle gli lasciarono una patata bollente con quella dichiarazione del 'noi non lo avremmo mai ceduto alla Juve' però la Fiorentina è una delle poche squadre a non avere i conti in rosso e può gestire bene i soldi incassati da Vlahovic. In queste condizioni lo decido io a quali condizioni cedere: City e Tottenham sono le uniche due che possono prenderlo ora, ma a lui non conviene andarsene a gennaio. Se continua così, l'asta si scatenerà lo stesso in estate visto che le squadre inglesi non hanno problemi a offrire cifre folli".