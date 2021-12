Graziani: “Italiano ha rivitalizzato tutti, ma al prossimo passo falso…”

Ciccio Graziani commenta il magic moment viola firmato Italiano

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Ciccio Graziani ha commentato il momento positivo dei viola grazie al gioco di Italiano: "Dalla prima giornata, dalla sconfitta di Roma ho subito pensato ad una Fiorentina diversa quest'anno. Italiano non ha sofferto il passaggio da La Spezia a Firenze, ma ora gli sta andando tutto bene. Per me è e resta un allenatore bravissimo, ma al primo passo falso in molti saranno pronti a criticare: a Empoli per esempio ha subito critiche, però ha cambiato assetto tattico e rivitalizzato molti giocatori, è riuscito ad esaltare Igor, Bonaventura, Duncan e Biraghi".