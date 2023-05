Amoruso: “Vincere la Conference sarebbe fondamentale, guardate la Roma”

"Il Basilea non va sottovalutato, ma il nostro organico è superiore. Nessuno sottovaluta gli svizzeri, ma la Fiorentina se fa la Fiorentina è superiore. Vincere la Conference sarebbe un gran traguardo, vincere aiuta a vincere . Poi guardate la Roma come ha festeggiato lo scorso anno. Trionfare porta ad un gruppo, 2-3 anni di esperienza. Vorrebbe dire accorciare il processo di crescita della società. Anche la mia Fiorentina era un bel gruppo. I giocatori sono stati bravi a tirarsi fuori dalla brutta situazione. Occorre un po' di sana ignoranza stasera"

Su Commisso: "Se uno della sua età investe nel calcio, avrà tantissima voglia di vincere. Non starà più nella pelle. Se dovesse arrivare a 2 finali sarebbe la persona più felice al mondo. Per arrivare a investire dei soldi serve arrivare a grandi traguardi. Per arrivarci hai bisogno di un po' di tutto, di qualche investimento superiore alla norma. Io prenderei 2 bei giocatori l'anno prossimo, invece che 4-5 elementi medi"