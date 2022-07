Amoruso: “Vedo difficile un trasferimento di Milenkovic in Italia”

"Credo che la Juve abbia bisogno di due centrali, non solo uno. Skriniar ora è bloccato a Milano. Io sinceramente la vedo dura che Milenkovic si trasferisca in Italia, mentre all'estero non mi pare ci siano grosse squadre che abbiano bisogno di lui. Almeno un biennale però andrebbe firmato, per stare tutti quanti più tranquilli. Vediamo la settimana prossima, con la sistemazione di Bremer avremo le idee più chiare".

"Non è così semplice inserire un difensore in un nuovo contesto. La Fiorentina si espone molto all'uno contro uno, non è facile trovare al volo giocatori adatti a questo modo di stare in campo. Dipende da che campionato uno arriva, che livello di calcio conosce. E poi va valutato l'affiatamento con il partner o, in caso di difesa a 3, i partner. Poi in generale è più facile sostituire un difensore che un attaccante, Marotta ha ragione".