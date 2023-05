Amoruso: “Troppa distanza tra giocatori e tifosi. West Ham? Squadra fisica”

Sulle qualità del West Ham

"Loro sono una squadra molto fisica, ma anche molto lenta. Il loro punto di forza sono le palle da fermo. Hanno tre giocatori di spessore, ma non hanno qualità in tutte le zone del campo. Per me la butteranno sulla fisicità, anche se per me la Fiorentina resta superiore. Sono molto positivo. Anche in Coppa Italia eravamo arrivati tutti spaventati, ma appena sono entrati in campo se fossimo arrivati ai supplementari nessuno avrebbe recriminato niente".