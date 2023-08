Amoruso: “Theate è il profilo giusto. E contro il Rapid ecco chi metterei”

Sul nuovo nome in difesa

"Theate? Mi piaceva già quando era in Italia. È chiaro che certi giocatori rendono di più quando sono accompagnati da grandi compagni di reparto. Secondo me, comunque, sarebbe un ottimo acquisto perché sa giocare bene la palla con i piedi, e secondo me è anche più bravo di Ranieri nel gestire la palla. Non so quanto chiede il Rennes, ma credo che per prenderlo almeno 15 milioni servano. Poi, avendo già giocato, in Italia, conosce il nostro campionato. Non è un caso che si sta cercando un difensore che sa impostare, Italiano, infatti, ha un'idea di gioco basata su Arthur, il quale deve avere un supporto in termini di appoggio anche dietro".