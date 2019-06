Ospite negli studi di Radio Bruno Toscana, l’ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato l’eventuale arrivo di Daniele De Rossi alla Fiorentina. Il Milan, però, sembra in vantaggio sull’ex centrocampista della Roma.

Il bollettino medico di De Rossi parla chiaro. Ha avuto tanti infortuni e il rendimento non è sempre stato alto. Si parla anche di Borja Valero, allora posso mettermi ad allenarmi io. No, non sono molto contento. Per me sono giocatori finiti. Zurkowski? Fa al caso della Fiorentina.