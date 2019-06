De Rossi, per la Fiorentina è un sogno. Su di lui c’è soprattutto il Milan: la situazione

Daniele De Rossi è diventato il sogno proibito di molte squadre italiane. Il divorzio con la Roma e la pausa di riflessione che si è preso lo hanno portato a maturare una decisione: giocherà ancora in Serie A. La piccola colonia giallorossa di Firenze, è pronta a muoversi, dopo un primo sondaggio delle settimane passate che è caduto nel vuoto. Daniele Pradè e Vincenzo Montella lo conoscono bene, hanno tutti gli argomenti umani e tecnici per provare a convincerlo ad accettare la proposta viola. Già in passato, durante la loro prima esperienza in viola, si fecero avanti per lui ma alla fine DDR decise di non lasciare la capitale.

Al momento però la concorrenza per il centrocampista è nutrita. Girano i nomi di Sampdoria e Inter ma, secondo quanto raccolto da Violanews.com, sarebbe soprattutto il Milan il club che in questo momento si starebbe muovendo più rapidamente degli altri. L’area tecnica è guidata da Paolo Maldini, campione che De Rossi ha sempre apprezzato, e da Ricky Massara che fino a pochi mesi fa lavorava alla Roma. De Rossi sta riflettendo, la Fiorentina insisterà ancora ma l’operazione non è facile. Per adesso è il Milan il club più vicino a lui ma capovolgimenti di fronte non sono da escludere.