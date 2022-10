Amoruso smorza gli entusiasmi: “Hearts? Squadra da bassa B, vedo troppa euforia”

Intervenuto a Rtv 38, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha smorzato gli entusiasmi dopo il ritorno alla vittoria in Europa: "Gli Hearts sono una squadra di bassa classifica in Serie B. Vedo troppa euforia, domani sarà una partita brutta e difficile. E' giusto portarsi le cose positive della gara di giovedì, ma non possiamo prendere ad esempio la partita di giovedì perché dopo aver fallito con Riga e Basaksehir vincere era una cosa normalissima. L'anno scorso l'atteggiamento di questa squadra non è mai stato messo in discussione. La Fiorentina ha sempre giocato al top anche nelle sconfitte, quest'anno invece spesso non siamo riusciti ad esprimerci".