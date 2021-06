Amoruso sicuro: “Firenze ha bisogno da anni di uno come Gattuso”

L'arrivo del tecnico calabrese apre scenari di ottimismo in chiave Fiorentina

"La mia idea è che gli allenatori siano ancora più bravi quando vengono messe loro in mano delle squadre adatte alle loro caratteristiche. Poi ci sono quelli come Conte che spremono il meglio da qualsiasi squadra, ma non durano più di due anni nello stesso ambiente. Da Gattuso ci si aspetta un bel po', io per primo, è pane al pane, vino al vino e se lo può permettere. E' uno che parla con la gente, Firenze da un po' di anni ha bisogno di una figura del genere. Non so se abbia dei fedelissimi da portarsi dietro, ma si possono trovare le caratteristiche giuste anche da giocatori meno reclamizzati. Spesso e volentieri abbiamo ringraziato Dragowski per le sue parate, non mi sembra un problema insormontabile se non è il massimo coi piedi".