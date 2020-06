Amoruso: “Si rischiano tanti infortuni. I 5 cambi? Sono contrario perchè…”

L’ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della ripresa della stagione calcistica in Italia e del delicato tema infortuni:

“Mi aspetto svariati infortuni, non c’è stato tempo di fare una preparazione adeguata. Sono state fatte solo 2 settimane di allenamenti di gruppo, allenarsi singolarmente non è la stessa cosa vista l’assenza di contatti. Si giocherà molto studiando l’avversario. Dopo quasi tre mesi di inattività non è possibile avere una condizione buona, in Germania non ho ancora visto una squadra pressare, sarà importante la tecnica. Inoltre sono contrario ai 5 cambi, rischiano di creare disparità”.

VEDI ANCHE