Amoruso svela : “Dovevo giocare nella nazionale scozzese. Supercoppa? Parole di Ranieri furono determinanti”

Lorenzo Amoruso, difensore di Rangers e Fiorentina si è collegato con la trasmissione “Ecco Irco” condotta da Fabio Irco e ha parlato della sua esperienza vissuta come giocatore dei Rangers e del suo amore per Firenze e per la Fiorentina:

“I Rangers hanno sborsato tanti soldi per acquistarmi dalla Fiorentina e non mi avrebbero svenduto ad un club Italiano – ha dichiarato Amoruso – la Juventus ha provato a riportarmi in Italia, la trattativa però non andò a buon fine perché i bianconeri avrebbero dovuto vendere Mark Iuliano. Il difensore juventino era stato promesso al Liverpool, ma il trasferimento tra il club allenato all’epoca da Ancelotti e i Reds non andò in porto. Se fosse andato via Iuliano io sarei arrivato alla Juve”.

“Sean Connery, grande tifoso dei Rangers, durante una delle sue visite ad Ibrox a margine di una partita mi disse che avrei potuto fare l’attore – ha ricordato l’ex capitano del club scozzese – affermando che avevo le caratteristiche fisiche per farlo, io risposi che amavo il calcio e che forse ci avrei pensato a fine carriera”

“Il mio cuore è parecchio viola e sono molto legato alla città di Firenze dove ho deciso di vivere – ha proseguito – nel capoluogo toscano ho molte amicizie, conosco tutti ed è una delle più belle città del mondo. Il mio cuore batte per la Fiorentina ma anche per il Bari e per i Rangers”

“Prima della partita di Supercoppa Italiana contro il Milan tutti ci davano per spacciati, ricordo che durante la preparazione Claudio Ranieri ci disse che prima o poi i rossoneri avrebbero perso e continuò a dirci che dovevamo essere pronti. Quelle furono parole importanti – ha sottolineato il difensore – il mister aveva capito che prima o poi quel Milan avrebbe lasciato qualcosa per strada. Noi in quel momento eravamo veramente forti e vincemmo quella partita”.